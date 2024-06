Palermo: Mit sblocca finanziamento di 49,5 milioni per la rete idrica nella Costa Sud

StrettoWeb

“Il finanziamento di 49,5 milioni sbloccato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per la realizzazione della nuova rete idrica a Romagnolo, Sperone e Acqua dei Corsari dimostra ancora una volta l’attenzione della Lega per le esigenze dei palermitani con soluzioni concrete che consentiranno di evitare la distribuzione dell’acqua a giorni alterni”. Lo dice Alessandro Anello, assessore al Turismo e sport del Comune di Palermo, che aggiunge: “Ma ci sono anche i 3,2 miliardi per la progettazione e realizzazione della Pedemontana di Palermo con l’obiettivo di ridurre il traffico su viale Regione siciliana, permettendo di raggiungere più rapidamente l’aeroporto Falcone Borsellino”.

“A Palermo e in Sicilia il ministro Salvini sta investendo risorse senza precedenti per le infrastrutture, come d’altronde in tutto il Mezzogiorno – conclude l’esponente della Giunta Lagalla -. Cosa che nessuno negli ultimi decenni, soprattutto a sinistra, era riuscito a fare”.

