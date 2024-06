Palermo: minacce e violenze su figlio minore, arrestata la mamma

StrettoWeb

Una donna di 28 anni è stata arrestata dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria di Palermo per ripetuti gravi maltrattamenti fisici, psicologici e lesioni personali nei confronti del figlio minore in tenera età. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta dalla procura dipartimento violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili.

A far scattare le indagini alcune segnalazioni su presunti episodi di violenza sul piccolo. Le indagini sono scattate immediatamente, monitorando giorno e notte la condizione del piccolo in modo da prevenire possibili gravi conseguenze. Determinante l’apporto del personale in servizio nella scuola frequentata dal bambino. Le violenze erano non solo fisiche, ma anche verbali e psicologiche. In un caso, la mamma avrebbe minacciato il piccolo di “gravi conseguenze“, inducendolo a mentire agli insegnanti sulla natura dei graffi che lei stessa gli avrebbe provocato. La donna avrebbe anche portato il figlio “in contesti sociali degradati e criminali“. L’indagata si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo.

