Palermo: incendio in una palazzina, persone evacuate dai balconi

Intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Palermo in via Lazzarini, 2 in seguito ad un incendio che ha interessato una palazzina di tre elevazioni fuori terra. L’incendio si è generato, per cause in fase di accertamento, nel vano scala dell’edificio, i fumi della combustione hanno quindi interessato gli appartamenti dei vari piani, bloccando all’interno gli occupanti.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad evacuare tutti gli occupanti (6 persone 4 adulti e 2 bambini) dai balconi; gli stessi sono stati affidato al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto era inoltre presente personale dell’Arma dei Carabinieri. Le operazioni si sono concluse da pochi minuti.

