Palermo, col DS Rinaudo è addio: il possibile sostituto. Un nome in pole

“Il Palermo FC comunica che non è stato rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, del Direttore Sportivo Leandro Rinaudo. A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Così in una nota il Palermo ufficializza l’addio con il DS Leandro Rinaudo, in rosanero dal 2019 (dalla nascita della nuova società) ma anche ex calciatore nel capoluogo siciliano.

Ora è caccia al nuovo DS. Diversi i profili sondati ma in pole pare esserci l’ex portiere Morgan De Sanctis, svincolato dopo l’esperienza con la Salernitana.

