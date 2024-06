StrettoWeb

Domenica 9 giugno, all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino‘ di Palermo è in programma l’arrivo del volo inaugurale Neos da New York (JFK). L’arrivo dell’aereo, come da orario schedulato, è previsto tra le 6:30 e le 7. Dopo l’atterraggio previsto punto stampa nell’area extra Schengen.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.