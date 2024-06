Palermo, Dionisi e De Sanctis si presentano: moduli, mercato e non solo

StrettoWeb

Sono stati presentati oggi, allo stadio Barbera, il nuovo allenatore del Palermo Alessio Dionisi e il nuovo DS Morgan De Sanctis. “Sono molto felice di essere qui. Ho accettato con grande entusiasmo. Abbiamo accettato questa sfida insieme con il direttore sportivo Morgan De Sanctis e con l’amministratore delegato Giovanni Gardini che sono al mio fianco, ma dietro abbiamo tutto il gruppo del City Football Group e l’ambiente che rappresenta la piazza e trasmette passione”, ha detto Dionisi.

“Ogni giorno – ha proseguito Dionisi – lavoreremo per migliorare quello che è stato fatto. Partendo da un’ottima base che è il lavoro che è stato fatto fino ad ora negli ultimi due anni. Non sento nessun peso, ma uno stimolo in più. Dopo che ho allenato in A, Palermo in B può sembrare un passo indietro, ma penso di avere messo insieme più esperienza in Serie D che non in A. Se lo si vede come un passo indietro rispetto alla A allora diciamo che ne faccio uno indietro per farne tre, quattro o cinque avanti. Abbiamo le idee chiare su cosa migliorare. Se non ci credete vi convinceremo“.

Dionisi ha parlato anche dell’aspetto tattico. “Ripartiremo dalle sicurezze, dalle certezze e dalla qualità dei giocatori – ha detto Dionisi – Non giocheremo certamente a tre dietro, ma a quattro, poi il resto si può interpretare e capire anche dalla disponibilità e dagli uomini che avremo a disposizione. Ho sentito i giocatori che abbiamo in rosa, mi volevo presentare e volevo trasmettere cosa vorrei da loro sin dal primo giorno in cui ci troveremo a lavorare in ritiro. E poi anche per fargli mettere il mio numero di telefono nella loro rubrica”.

De Sanctis: “arriveranno giocatori pronti”

Ha parlato più di mercato, ovviamente, Morgan De Sanctis. “Sento profondamente la responsabilità e l’orgoglio di occupare un ruolo delicato all’interno dell’area sportiva, ce la metterò e metteremo tutta perché i tifosi siano orgogliosi di quello che il City Football Group vuole fare non solo per il Palermo, ma per tutte le squadre del gruppo. Sgombero qualsiasi dubbio su Matteo – ha detto De Sanctis – fa parte del progetto tecnico del Palermo della stagione 2024/2025. Non c’è dubbio. Non c’è proprio nessun dubbio. Nessun dubbio”, ha poi detto parlando di Brunori dopo quanto accaduto le scorse settimane, con una dichiarazione del capitano che ha mandato su tutte le furie gli ultras.

Sulla rosa che il Palermo vuole mettere a disposizione dell’allenatore Dionisi, De Sanctis ha spiegato che “la base tecnica è buona, ci sarà da migliorare qualcosa. Abbiamo chiari obiettivi e posizioni – ha affermato – Probabilmente ci vorrà un pochettino di tempo in più per raggiungere i nostri obiettivi che sono alti e sui quali c’è la concorrenza di altre squadre che sono meno importanti del Palermo, ma che possono mettere sul piatto la categoria superiore alla nostra. Ma siamo convinti che daremo all’allenatore la squadra completa prima dell’inizio del campionato. Arriveranno calciatori pronti e che conoscano la Serie A e la Serie B. Servirà pazienza perché proviamo a portare profili internazionali che sono contesi anche da club che fanno la A. Puntiamo su calciatori di categoria superiore”. De Sanctis ha parlato anche del rinnovo di Jacopo Segre. “C’è una trattativa avviata, è ai dettagli. A giorni annunceremo il rinnovo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.