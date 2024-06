Il Palermo chiude per allenatore e ds: ecco Dionisi e De Sanctis

StrettoWeb

Dopo una serie di allenatori sondati – l’ultimo Zanetti in ordine di tempo – il Palermo ha corteggiato e chiuso per il nuovo tecnico della stagione 2024-2025. Stiamo parlando di Alessio Dionisi, che scende di categoria dopo tre anni in Serie A, al Sassuolo. L’ex Empoli, che ha ottenuto una promozione in massima serie proprio coi toscani – nel 2020-2021 – subentra a Michele Mignani, arrivano in Sicilia solo qualche mese fa. I rosanero hanno annunciato ieri l’addio.

Tornando a Dionisi, quest’ultimo è stato esonerato dal Sassuolo a febbraio, dopo due anni e mezzo in cui ha ottenuto due salvezze. Lo affiancherà, nell’area tecnica, Morgan De Sanctis, prossimo all’annuncio come direttore sportivo dopo l’esperienza alla Salernitana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.