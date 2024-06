Orrore in Calabria: gattino muore soffocato con la testa incastrata in una lattina

StrettoWeb

Tragico epilogo per un povero gattino, l’ennesima vittima della barbarie umana. Anche I piccoli gesti, infatti, possano aiutare gli animali e rendono il.nostro mondo pulito e civile. Ma la leggerezza umana è costata la vita al micio: il corpicino, ripescato dal mare di Trebisacce, in località 108 nell’alto ionio cosentino, ha evidenziato la cruda e terribile realtà: la testa dell’animale, rimasta incastrata in un barattolo di latta per alimenti, si è rivelata una trappola mortale.

I passanti, che hanno provato a salvarlo, nulla hanno potuto fare per il povero gattino. Resta solo il monito della signora Cinzia che ha postato la terribile foto: “spero sia stata una fatalità non provocata, ma solo uno sfortunato incidente mentre cercava di mangiare”. E l’invito, tra i commenti, a cui ci uniamo anche noi: schiacciate le lattine, per preservare l’ambiente e la vita degli animali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.