Orrore in Calabria: cane ferito viene lasciato morire legato a una ringhiera

Un fatto terribile, a testimonianza di quanto la vita di un cane, per alcuni, abbia sempre troppo poco valore: la tragedia è accaduta a Paludi, piccolo centro del cosentino. Il cucciolo ferito era stato notato dinanzi ad un centro anziani. Nonostante le richieste da parte dell’associazione Stop Animal Crimes Italia che ha contattato la Polizia Locale e in sindaco, nulla è stato fatto.

Anzi, il cane è stato trascinato via dal posto per allontanarlo, per poi legarlo ad una ringhiera vicino al Municipio e abbandonarlo. Il risultato di tanta crudeltà è sfociato nella morte del povero peloso a 4 zampe. L’associazione, dopo il terribile epilogo, ha incaricato i propri legali di depositare una querela contro il Sindaco, l’agente di Polizia Locale e le due persone che hanno legato e trascinato il cane. L’accusa è di omissione di atti d’ufficio, maltrattamento e uccisione di animali.

