Il nuovo Questore di Reggio Calabria in visita a Taurianova

Il sindaco di Taurianova Roy Biasi ha ricevuto in Municipio la visita di Salvatore La Rosa, nuovo Questore di Reggio Calabria. Il primo cittadino, insieme alla Giunta al completo, si è intrattenuto nella stanza di rappresentanza con il massimo rappresentante della Polizia di Stato, che in questi giorni si sta presentando anche alle Amministrazioni comunali delle cittadine che ospitano un Commissariato di Pubblica sicurezza.

Il Questore La Rosa, accompagnato dal Dirigente del presidio cittadino Raffaele La Bella e dal Sovrintendente Iolanda Laratta, ha ricevuto dalle mani del sindaco il medaglione di Taurianova Capitale Italiana del Libro – un’opera in terracotta realizzata dal ceramista seminarese Vincenzo Ferraro – dimostrando un forte interessamento proprio intorno alla prestigiosa manifestazione culturale in corso, al pari dell’Infiorata evento che la Proloco realizza proprio a metà giugno, in collaborazione con i maestri infioratori di Noto, città dove risiede il Questore originario di Messina.

Le parole del Sindaco

“Nell’esprimere la vicinanza istituzionale del Comune all’opera di repressione del crimine, condotta dalla Polizia – commenta il sindaco Biasi – desidero sottolineare i tratti di quello spirito di piena collaborazione che da sempre ispirano le diverse attività culturali che hanno visto gli uomini e le donne in divisa a sostegno dei progetti per la legalità varati dall’Ente”. All’incontro con il Questore, finito con l’espressione dei più fervidi auguri di buon lavoro da parte del sindaco Biasi, hanno partecipato inoltre il presidente del consiglio comunale, Raffaele Scarfò, e il segretario generale dell’ente, Francesco Minniti.

