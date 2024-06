Nuove pensiline a Messina, le precisazioni di Atm

StrettoWeb

“Con riferimento all’istallazione delle nuove pensiline smart, ATM conferma il pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del DM 6792/2001, si sottolinea infatti che ATM S.p.A. è sempre stata molto attenta alle necessità dei soggetti con disabilità, infatti, tutte le strutture di fermata sono realizzate secondo i canoni previsti per permettere il passaggio alle carrozzine e tutti i nostri bus sono dotati di pedane e sussidi specifici”, è quanto scrive in una nota Atm Messina.

“Si specifica inoltre, che le nuove pensiline sono state posizionate in circa la metà dei casi in corrispondenza di quelle già esistenti, mentre la localizzazione di quelle di nuova istituzione è frutto di una progettazione tecnico economica alla quale è seguita la progettazione esecutiva. Tutto il procedimento è stato inoltre supervisionato e approvato dagli uffici competenti del Comune di Messina. Le pensiline già installate, così come quelle in via di realizzazione, si sono rese fondamentali per migliorare il confort dei passeggeri grazie anche ai servizi aggiuntivi come gli schermi informativi, i defibrillatori e i dispositivi di ricarica per i cellulari, funzionalità molto apprezzate dalla cittadinanza“, rimarca la nota.

“I fondi utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture sono in parte provenienti da finanziamenti pubblici, “PON Metro 2014-2020”, ed in parte dal bilancio di ATM SpA. Con spirito di piena collaborazione e volontà di approfondire quanto richiesto, l’azienda ha comunque avviato un’ulteriore verifica degli elaborati tecnici per stabilire la presenza di eventuali incongruenze“, conclude la nota.

