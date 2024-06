Nuova rete idrica a Palermo: il sindaco Lagalla incontra Salvini

StrettoWeb

“Nonostante il progetto per la realizzazione della nuova rete idrica per servire un’area della città che va da Romagnolo ad Acqua dei Corsari non sia in capo al Comune, ma ad Ati e Amap, mi sono subito attivato per non perdere un’importante fonte di finanziamento da oltre 40 milioni. Un investimento che permetterà di realizzare un’infrastruttura che garantisce a un’ampia fetta della città di ricevere l’acqua tutti i giorni e non più a giorni alterni”. A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che proprio su questo progetto ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

“Lo ringrazio per la disponibilità e per l’apertura orientata a trovare insieme un percorso condiviso che porti alla realizzazione dell’opera – dice il primo cittadino -. È doveroso, infatti, sottolineare che questo stesso progetto, oltre che sul Pnrr, sia stato presentato su un altro canale di finanziamento, ovvero il Pnissi (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico). E su quest’ultimo canale è in corso la valutazione da parte del ministero delle Infrastrutture”.

