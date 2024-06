Nuoto, Aqa Cosenza campione regionale. E 6 atleti completano il circuito italiano Iron Master

StrettoWeb

Aqa campione. L’Aqa si conferma campione regionale a squadre nella splendida cornice della piscina olimpica della città di Cosenza. Con quasi 85.000 punti supera la CS Gabbiano Paola, seconda con poco più di 45.000 punti, e l’Asd Anzianotti Nuoto, che completa il podio con circa 38.000 punti. Ottime le prestazioni degli atleti Aqa nonostante le difficoltà oggettive nel gareggiare per la prima volta in stagione all’aperto e nella vasca da 50 metri.

Nonostante ciò, il lavoro dei tecnici Aqa ha permesso agli atleti di affrontare con il giusto piglio anche questa sfida. “Potremmo narrare delle splendide prestazioni individuali con tempi di altissimo rilievo, ma oggi era una gara a squadre e lo spirito di squadra è fondamentale nello sport perché incoraggia la collaborazione, il sostegno reciproco e la condivisione degli obiettivi. Il successo di una squadra spesso deriva dalla capacità di funzionare come un’unità coesa, superando i risultati individuali. Pertanto, oggi ancor di più ha vinto AQA, ha vinto l’esser squadra, ha vinto soprattutto lo spirito di reciproca amicizia”, hanno voluto ribadire i protagonisti.

Il circuito Iron Master

Sei atleti dell’AQA asd hanno completato il circuito italiano Iron Master nel giorno che sancisce la supremazia della loro società nel Campionato Regionale a squadre. Nella giornata della vittoria dell’Aqa dei campionati regionali a squadre, nella splendida cornice della piscina olimpica della città di Cosenza, Andrea Caputo, Willam Savino, Alessandro Tassone, Domenico Umbrello e gli ineguagliabili gemelli Davide e Sergio Zicarelli, tutti atleti della trionfante società, hanno completato il circuito nazionale dell’Iron Master.

Il circuito consiste nel cimentarsi nei diversi stili e completare tutte le diciotto gare di nuoto in vasca nella stagione agonistica. La competizione è estremamente impegnativa e mira a testare forza, resistenza e abilità acquatiche. Affrontare le difficoltà richiede determinazione e preparazione, quest’ultima egregiamente condotta dai tecnici dell’Aqa, tant’è che tre di loro sono tra i sei citati Iron Master. Tuttavia, ciò che rende unica questa sfida è il forte senso di amicizia tra i partecipanti e dei tanti Aqa “Survivors” che hanno accompagnato in questa stagione natatoria in vasca gli iron. “Supportarsi reciprocamente, come quotidianamente accade tra gli atleti dell’AQA, ha reso l’esperienza ancora più speciale e gratificante”, la voce univoca.

