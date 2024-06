Nozze in casa Crotone: Marco Tumminello si è sposato

StrettoWeb

Marco Tumminello si è sposato. L’attaccante del Crotone, ex anche della Reggina, ha detto “sì” alla sua compagna Francesca. “Tanti auguri agli sposi e alla piccola Lavinia da tutta la famiglia”, è il messaggio del club sui canali social.

Il giocatore 25enne è molto legato alla piazza pitagorica. Si è fatto conoscere in Serie A con la maglia rossoblu. Poi, dopo un po’ di girovagare e qualche sfortunato infortunio di troppo, il ritorno a Crotone dallo scorso anno, in Serie C (con 6 mesi alla Gelbison). Nonostante due annate travagliate, Tumminello è stato tra i pochi a salvarsi. Nella stagione appena conclusa ha messo infatti a segno 15 reti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.