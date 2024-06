La Notte degli Archivi arriva in Casa Museo Gullo nel cosentino

StrettoWeb

Dal 6 al 9 giugno 2024 Archivissima festeggia la sua settima edizione dedicata al tema delle passioni. Oltre 450 enti, 100 nuove adesioni, 22 reti territoriali o tematiche, circa 180 eventi in presenza sul territorio, un palinsesto interamente dal vivo e centinaia di contenuti digitali

inediti ci raccontano che Archivissima è diventata una grande e attesa festa per tutti gli

archivi, un cammino di valorizzazione e promozione degli Archivi, unico in Italia e in

Europa.

Archivissima è il primo festival italiano dedicato alla promozione dei patrimoni conservati negli archivi storici di enti, istituzioni e imprese. Ideata da Promemoria Group e organizzata dall’associazione di promozione sociale Archivissima APS, la manifestazione nasce nel 2018 dal format “La Notte degli Archivi” grazie al quale, per la prima volta cittadini e archivi storici condividono la passione per le piccole e grandi storie d’archivio, riannodate e raccontate dalla voce di autori e autrici della cultura italiana.

Da allora, la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione dell’heritage e la commistione di linguaggi e new media sono al centro della programmazione di ogni edizione. Il 7 giugno 2024, in occasione del “La Notte degli Archivi” la notte speciale dedicata agli archivi di tutta Italia, la Casa Museo Gullo di Casali del Manco (Cosenza) inaugurerà la mostra “#passioni in Chiarezza”, a cura di Antonella Bongarzone e Antonella Salatino. Il percorso espositivo racconterà, nel centenario della nascita di Saverio Strati, dello stretto

rapporto tra Luigi Gullo e lo scrittore, instancabili interpreti dei problemi politici e sociali e

dell’integrazione culturale della Calabria del Novecento, attraverso le pagine della rivista Chiarezza, fondata nel 1955 a Cosenza dallo stesso Gullo.

