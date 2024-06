“Non so chi mi ha sparato”: 59enne si presenta in ospedale a Palermo ferito alla gamba

StrettoWeb

Si è presentato in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. “Non so chi mi ha sparato“, ha detto agli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati dai soccorritori. E’ accaduto ieri al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Protagonista un uomo di 59 anni, che si è presentato al nosocomio per essere medicato con l’ogiva ancora nella gamba. Agli investigatori ha detto di essere stato ferito mentre era in via Amedeo d’Aosta da una persona che non conosceva. Sulla vicenda indaga la Polizia.

