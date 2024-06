Naufragio al largo di Roccella, recuperati 30 cadaveri

StrettoWeb

“In relazione al naufragio della barca a vela, avvenuto a circa 120 miglia dalle coste ioniche ed al quale sono sopravvissute 11 persone, e ad alcune notizie apparse sugli organi di stampa in merito alle successive attività di trasferimento delle salme recuperate in mare dalla Guardia Costiera, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni”, è quanto scrive in una nota la Prefettura di Reggio Calabria.

“Complessivamente sono state recuperate in mare 30 salme. Le scelte dei luoghi di sbarco è dipesa esclusivamente da valutazioni tecniche legate alla tipologia delle imbarcazioni coinvolte, mentre gli orari sono connessi alle tempistiche delle attività di ricerca in mare. Al termine delle attività medico-legali e dei rilievi della Polizia Scientifica, acquisiti i necessari nulla osta, sarà possibile procedere all’inumazione delle salme”, conclude la nota.

