Naufragio al largo di Roccella, Strati: “tragedia che deve far riflettere”

StrettoWeb

“L’ennesima tragedia nei nostri mari, un mare di morte , quella di oggi a 120 miglia da Roccella Jonica, deve far riflettere le coscienze , non si può assistere inermi, muti, indifferenti a questo ennesimo affondamento di barconi”. E’ quanto afferma Pino Strati, Presidente Associazione Incontriamoci Sempre ODV. “Tanti i dispersi ,si parla di oltre sessanta tra uomini, donne e tanti bambini, fratelli che scappano da guerre e fame ; no , non si può assistere a queste immani tragedie. Ricordo , nel lontano 28 maggio 2016 mentre assistevo (foto scattata a mia insaputa da un noto fotoreporter) dal quarto binario della stazione FS di RC S Caterina, allo sbarco al porto di Reggio Calabria, di 700 immigrati e 45 bare“, rimarca Strati.

“Quelle immagini tristi, mi sono ripiombate in mente nella giornata di oggi, dopo questa ennesima tragedia in mare. Mi chiedevo perché, ma perché non si mette fine alla mattanza di tante vite umane che scappano per avere una vita migliore, proprio per questo dobbiamo reagire democraticamente come società civile , non solo in Calabria, ma in tutto il Mediterraneo, che dovrebbe essere solo un mare di delfini gioiosi e festanti. Ma che mondo è questo?“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.