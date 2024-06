Naufragio di Cutro e xenofobia: il focus a Crotone con “Libri in Circolo”

StrettoWeb

L’Arci Crotone presenta il secondo appuntamento con la rassegna “Libri in Circolo” all’interno del progetto “Ri-generation”, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo il primo incontro, che si è tenuto il 6 giugno, siamo lieti di annunciare che il prossimo evento si svolgerà il 13 giugno alle 18.30 presso il circolo Arci “Gli spalatori di nuvole” in via Francesco Cilea, 11bis.

Durante questa serata sarà presentato il libro di Francesco Rizza dal titolo “Naufragio di Stato a Steccato di Cutro: xenia a xenofobia nella Calabria errante”. L’autore sarà accompagnato da Davide Dionesalvi e Gianni De Simone per una discussione approfondita sui temi dell’accoglienza alla luce della strage di Steccato di Cutro.

Per maggiori dettagli e informazioni vi preghiamo di contattare direttamente l’Arci Crotone attraverso i suoi canali ufficiali di comunicazione.

