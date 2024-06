Musica e percussioni allo Sperone di Palermo: l’esibizione dei 50 studenti

StrettoWeb

Arriva lo spettacolo finale del progetto SIAE e Mibact “La voce del tamburo” nel quartiere Sperone, con un evento che vedrà in scena 50 studenti dell’Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini”, nel teatro della propria scuola, martedì 18 giugno alle 17.00 a Palermo. L’evento, che si terrà nel plesso Pertini in via Pecori Giraldi 21, conclude un progetto di musica e percussioni coordinato dai docenti e musicisti della scuola “La Bottega delle Percussioni”, “per trovare il proprio suono nel mondo”.

Un progetto di 60 ore che ha permesso di scoprire il tamburo e la ritmica ed esplorare svariati strumenti a percussione come il djembe e il cajon, lo shaker e le campane, il surdu e il darbouka. E la musica è stata vissuta come strumento per favorire la relazione umana, la crescita personale e con gli altri riconoscendo e dando valore alle diversità.

Un progetto utile anche per i docenti che si sono messi in gioco per arricchire il proprio bagaglio umano e la conoscenza musicale. “Un progetto che non nasce per caso – chiosa entusiasta la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo – che nasce piuttosto dalla consapevolezza che suonare le percussioni in un’orchestra equivale a trovare il proprio spazio, il proprio tempo e suono nell’armonia generale. Ed è metaforico di quello che si prova a fare nella propria vita. Un’ulteriore occasione di crescita per i nostri ragazzi e le nostre ragazze affinchè riescano ad ascoltare veramente sé stessi e gli altri”.

Lo spettacolo finale è in programma martedì 18 aprile, alle ore 17.00, al plesso Pertini, in via Pecori Giraldi 21. Il giorno prima, lunedì 17 aprile, dalle ore 15.00 alle 17.30, ci sarà una prova generale sempre al plesso Pertini, a cui sarà possibile assistere.

