E’ morto improvvisamente il Presidente di Fincantieri, il Generale Claudio Graziano: Meloni “sconvolta”

StrettoWeb

È morto improvvisamente il Generale Claudio Graziano, Presidente di Fincantieri. Ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato presidente di Fincantieri nel 2022. Nato a Torino nel 1953, di recente aveva perso la moglie. Secondo le prime informazioni sarebbe stato trovato morto in mattinata e diverse sono ancora le ipotesi sulle cause, tra le quali non sarebbe da escludere quella del suicidio.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la notizia, dicendosi “sconvolta. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Le fa eco il Ministro Tajani. “La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”. Sconvolto anche Gentiloni per la “morte improvvisa del generale Graziano. Un servitore dello Stato, un piemontese europeista, un amico. Addio Claudio, riposa in pace”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.