Milazzo: che caos a scuola, professore preso a pugni da uno studente

Che caos in una scuola di Milazzo dove uno studente minorenne ha aggredito con pugni il professore di matematica dopo aver scoperto di essere stato bocciato. Sulla vicenda è intervenuto l’Ufficio Scolastico Regionale che ha segnalato il caso al ministero dell’Istruzione. Il direttore Giuseppe Pierro annuncia l’intenzione di convocare con urgenza un incontro con i rappresentanti delle associazioni dei genitori.

“I dati parlano di 36 casi nel nostro Paese nello scorso anno scolastico e da settembre ad oggi non meno di trenta. Numeri – spiega l’Ufficio Scolastico in una nota – che meritano attenzione da parte della società intera. È indubbio che stiamo assistendo a un deterioramento nel rapporto tra scuola e famiglia. Lo testimoniano l’aumento delle aggressioni da parte dei genitori a danno degli insegnanti. L’ultimo caso in Sicilia, in ordine di tempo, è avvenuto a Milazzo qualche giorno fa. Ho già espresso la mia vicinanza e la mia solidarietà ai due docenti aggrediti da un loro studente. Nella valutazione di questi casi – che pure meritano la giusta attenzione e la ricerca delle ragioni che inducono gli studenti o i loro genitori a compiere tali azioni istintive – il rischio è che si tenda a giustificare atti così deprecabili adducendo motivazioni non accettabili in una società civile. Per nessun motivo si può tollerare l’aggressione sia fisica sia verbale. È bene che si comprenda che la scuola è lo Stato e chi aggredisce la Scuola, sia essa rappresentata dal Dirigente Scolastico, dai docenti e da altro personale al servizio dell’istituto, offende lo Stato. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sta segnalando al Ministero dell’Istruzione tutti i casi affinché si possa assicurare agli aggrediti il sostegno che meritano come prevedono le norme recentemente adottate”.

