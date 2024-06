Tragedia a Milazzo: finisce con lo scooter contro un albero, muore 16enne

StrettoWeb

Drammatico incidente questa mattina a Milazzo dove è morto un 16enne di Pace del Mela, che si trovava a bordo del suo scooter. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è andato a sbattere contro un albero in maniera estremamente violenta. Trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza dl 118 è morto pochi minuti dopo.

Il cordoglio dell’amministrazione di Pace del Mela

“Questa mattina la nostra comunità è stata colpita da una vera tragedia, abbiamo perso un nostro piccolo figlio. Tutta Pace del Mela si stringe attorno alla famiglia, ad Agata e Roberto il nostro abbraccio. L’Amministrazione Comunale proclamerà il lutto cittadino per il giorno delle esequie. L’evento estivo in programma per stasera viene rinviato a data da destinarsi”, è quanto scrive in una nota l’amministrazione comunale di Pace del Mela.

