Dramma a Milazzo dove un uomo di 77 anni è stato investito da una moto in via del Marinaio. Le condizioni sono sembrate subito critiche. Trasportato in ospedale da un’ambulanza, l’anziano è morto poco dopo.

Illeso il conducente della moto. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

