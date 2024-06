Milazzo: 289 passi carrabili irregolari, scatta il procedimento di revoca

StrettoWeb

Il comandante della Polizia locale del comune di Milazzo, Giacomo Villari, ha disposto l’avvio del procedimento di revoca di ben 289 passi carrabili presenti in città, sia nelle vie del centro urbano che in periferia poiché a seguito di una ricognizione degli atti autorizzativi emessi e da sopralluoghi eseguiti risulta o il mancato o parziale pagamento degli oneri previsti; o la scadenza dell’autorizzazione per intervenuta approvazione del regolamento comunale che stabilisce la durata massima dell’autorizzazione in anni 10; o ancora la perdita dei requisiti costruttivi e/o funzionali per l’esercizio del passo carrabile.

Un provvedimento che scaturisce dall’esigenza di garantire l’utilizzo di passi carrabili a tutti coloro che ne abbiano necessità nel rispetto della normativa vigente in materia, contemperando l’interesse della collettività al legittimo e trasparente utilizzo delle aree pubbliche.

Coloro che sono interessati a tale procedura potranno rivolgersi al Comune per mantenere tale diritto regolarizzando la propria posizione debitoria (TOSAP); formulando istanza di variazione dell’odierno beneficiario se deceduto; o formulare istanza di rinnovo, ove sia trascorso il termine di dieci anni dal rilascio dell’ autorizzazione.

“Non si tratta di una azione persecutoria – ha detto il sindaco Pippo Midili – ma di una attività che andava fatta nel corso degli anni. Invece i controlli sono mancati e ci si è ritrovati con persone che fruivano dei passi carrabili senza adempiere a quanto previsto dal regolamento. Con questo provvedimento restituiremo alla pubblica fruizione ben 289 posti auto”.

