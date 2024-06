Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 22 giugno

StrettoWeb

Sabato 22 Giugno a Vibo Valentia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai +19°C. Durante la mattina, il cielo resterà limpido e le temperature saliranno fino a toccare i +25°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con poche nuvole sparse e temperature che si manterranno intorno ai +24°C.

Nel corso della sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero interessare la zona. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, mantenendo un clima piacevole. Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di piogge molto bassa e temperature intorno ai +18°C.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vibo Valentia indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. Si consiglia di tenere monitorate le previsioni per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.4 S max 7.7 Ostro 77 % 1014 hPa 5 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 5.5 SSO max 9.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 8 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 12.7 O max 16 Ponente 58 % 1014 hPa 11 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 16.7 O max 20.3 Ponente 61 % 1014 hPa 14 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 19 O max 23.3 Ponente 66 % 1014 hPa 17 poche nuvole +21.3° perc. +21.6° Assenti 15.3 O max 19.9 Ponente 80 % 1014 hPa 20 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° Assenti 11.8 O max 15.9 Ponente 84 % 1014 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 9.1 OSO max 13.6 Libeccio 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:24

