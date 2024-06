Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi domenica 2 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 2 Giugno a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nuvole tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno all’83% con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 22,5km/h, con raffiche fino a 28,7km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 74%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 14,7km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1015hPa.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa intorno al 51%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 11,4km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, Domenica 2 Giugno a Reggio Calabria si prevede una giornata con alternanza di nuvole e schiarite, con possibilità di piogge leggere al mattino. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti di intensità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 2 Giugno a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° prob. 4 % 6.6 SE max 10.7 Scirocco 55 % 1015 hPa 7 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 1 % 6.9 SSE max 11.7 Scirocco 53 % 1015 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24° prob. 11 % 18 S max 28.7 Ostro 60 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 23 % 9.1 SSO max 14.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° prob. 6 % 7.3 SO max 11.5 Libeccio 56 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 4.1 SSO max 11.4 Libeccio 65 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 4.8 ONO max 9.6 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:45 e tramonta alle ore 04:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.