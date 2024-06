Meteo Reggio Calabria, le previsioni per la prossima settimana

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una settimana con cieli variabili e temperature gradevoli. Nelle prossime giornate, si prevedono coperture nuvolose variabili, con percentuali che vanno dal 4% al 100%. Le temperature oscilleranno tra i +23,7°C e i +30,3°C, con venti che varieranno da deboli a moderati. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-70%. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 10 Giugno

Nella notte a Reggio Calabria, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento soffierà a 2,8km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 4,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta con un 96%. Le temperature saliranno fino a +28,7°C, con una percezione di +29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 0,9km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 12,3km/h provenendo da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 11 Giugno

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 11,1km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 15,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.15mm, l’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,3°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 14,5km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 12 Giugno

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 10km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 14,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno instabili con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Giovedì 13 Giugno

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 15,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente con una copertura nuvolosa al 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 19km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno instabili con una copertura nuvolosa al 57%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria, si prevedono condizioni variabili con cieli parzialmente nuvolosi e temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.