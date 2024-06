Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Nel weekend a Reggio Calabria si prevede un clima stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Le brezze provenienti da varie direzioni aiuteranno a mitigare il caldo estivo, senza precipitazioni in vista. Le condizioni meteo ottimali renderanno perfetto il weekend per trascorrerlo all’aria aperta, godendo di temperature gradevoli e cieli sereni.

Venerdì 21 Giugno

Nel corso della notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 14,8km/h. La situazione rimarrà stabile anche nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai +25°C e una leggera diminuzione della velocità del vento.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso le ore 12:00. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità, ma le condizioni rimarranno asciutte e senza precipitazioni.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma il cielo resterà sereno con una leggera brezza che soffierà da Nord. L’umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata, ma non sono previste precipitazioni.

Sabato 22 Giugno

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo a Reggio Calabria sarà ancora sereno con temperature intorno ai +25,5°C e una brezza vivace proveniente da Nord. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno sui +25°C.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, superando i +29°C verso le ore 10:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest aumenterà di intensità, ma le condizioni rimarranno asciutte.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature intorno ai +29°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest diventerà più intenso, ma non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa rimarrà al 0%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature che inizieranno a diminuire leggermente. La brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Domenica 23 Giugno

Nel corso della notte tra Sabato e Domenica, il cielo a Reggio Calabria presenterà poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +22,1°C. Il vento proveniente da Nord soffierà con intensità, ma senza portare precipitazioni.

Durante la mattina di Domenica, il cielo resterà sereno con temperature che saliranno gradualmente, superando i +26°C verso le ore 09:00. Il vento proveniente da Nord aumenterà di intensità, mantenendo condizioni di ventilazione ottimali.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest diventerà più intenso, ma le condizioni rimarranno asciutte e senza precipitazioni.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature inizieranno a diminuire, ma la brezza vivace proveniente da Nord contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco.

Conclusioni

Il fine settimana a Reggio Calabria si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo estivo. Non sono previste precipitazioni, garantendo così condizioni ottimali per godersi il weekend all’aria aperta.

