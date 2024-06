Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani sabato 15 giugno

StrettoWeb

Sabato 15 Giugno a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature comprese tra i +18,5°C e i +20,1°C, e una brezza proveniente da Nord con velocità intorno ai 10km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, temperature in aumento fino a raggiungere i +26°C intorno alle 11:00, e una leggera brezza che soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 12km/h.

Nel pomeriggio, si potranno osservare alcune nubi sparse che andranno aumentando in intensità, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 52% intorno alle 16:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare il cielo di Reggio Calabria, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 39%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +23°C, con una brezza leggera che soffierà da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 6km/h.

In conclusione, Sabato 15 Giugno a Reggio Calabria si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente buone, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno piuttosto miti, ideali per godersi una giornata all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Sabato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 10.7 N max 15.1 Tramontana 67 % 1016 hPa 5 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 7.8 N max 11.4 Tramontana 62 % 1016 hPa 8 cielo sereno +24.4° perc. +24.1° Assenti 5.1 NO max 8.5 Maestrale 48 % 1016 hPa 11 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.8 NNO max 11.7 Maestrale 42 % 1016 hPa 14 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.1 NO max 11.3 Maestrale 40 % 1014 hPa 17 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 1.5 O max 6.7 Ponente 50 % 1014 hPa 20 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 3.4 NNE max 6.4 Grecale 42 % 1014 hPa 23 nubi sparse +23.6° perc. +23° Assenti 2.9 NNE max 6.4 Grecale 37 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:22

