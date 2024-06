Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 22 giugno

StrettoWeb

Sabato 22 Giugno a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature oscilleranno tra i +21,9°C e i +27,7°C, con una percezione termica che varierà tra i +21,7°C e i +29°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6km/h e i 15km/h, con raffiche leggere fino a 15,2km/h.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature piuttosto miti attorno ai +22°C. Al risveglio, in mattinata, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a salire gradualmente fino a toccare i +27°C. Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con punte di +27,7°C, mentre in serata le temperature scenderanno leggermente, ma resteranno piacevoli attorno ai +22°C.

Le condizioni meteo a Palermo per Sabato 22 Giugno si presentano quindi ideali per trascorrere una giornata all’aperto, godendo del sole e delle temperature gradevoli. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature stabili. Si consiglia di approfittare di questo clima favorevole per godersi appieno le bellezze di Palermo e della Sicilia.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 6.3 NO max 7.3 Maestrale 64 % 1014 hPa 5 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 4.8 NO max 7.9 Maestrale 70 % 1015 hPa 8 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 11.9 NNO max 12.1 Maestrale 62 % 1015 hPa 11 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° Assenti 14.6 N max 14.4 Tramontana 57 % 1015 hPa 14 cielo sereno +27.4° perc. +27.6° Assenti 13.2 NNE max 13.6 Grecale 47 % 1015 hPa 17 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 9.9 NE max 10.7 Grecale 51 % 1014 hPa 20 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 9.6 ESE max 11.7 Scirocco 69 % 1015 hPa 23 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 6.1 E max 7.4 Levante 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:33

