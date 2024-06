Meteo Messina, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Venerdì 28 Giugno

Nel corso della notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +21°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità intorno ai 8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il meteo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature in lieve aumento. Si prevede una temperatura di +26°C percepita come +26°C a causa della brezza leggera che soffierà da Nord a una velocità di 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56% con una pressione atmosferica stabile a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Messina con temperature che raggiungeranno i +27°C e una leggera brezza settentrionale. La percezione della temperatura sarà di +27°C con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, mantenendo il cielo sereno e una temperatura intorno ai +22°C. Il vento proveniente da Nord sarà leggero, con una velocità attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 78% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Sabato 29 Giugno

Durante la notte, il meteo a Messina sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Nord con una brezza leggera a 9,6 km/h. L’umidità si manterrà stabile al 78% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, il sole brillerà nel cielo con temperature che raggiungeranno i +27°C e una percezione termica di +28°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 13,8 km/h. L’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche resteranno stabili con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 15,6 km/h. L’umidità si attesterà al 52% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

In serata, il meteo sarà simile alle ore precedenti, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno ai +24°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà leggero, con una velocità intorno ai 5,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 61% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Domenica 30 Giugno

Durante la notte a Messina, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +24°C. Il vento da Sud – Sud Est soffierà leggero a 6,4 km/h. L’umidità si manterrà al 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +30°C con una percezione termica di +30°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 7,1 km/h. L’umidità si attesterà al 51% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo sereno e temperature intorno ai +31°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 8,6 km/h. L’umidità si manterrà al 41% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In serata, il meteo sarà simile alle ore precedenti, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno ai +25°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà leggero, con una velocità intorno ai 9,7 km/h. L’umidità si attesterà al 67% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

