Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 26 giugno

Mercoledì 26 Giugno a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +21,5°C e i +25,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque confortevole.

Nelle prime ore del mattino, la brezza leggera proveniente da Nord Ovest apporterà una sensazione di freschezza, con velocità del vento intorno ai 10km/h. Man mano che la giornata avanza, la velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque piacevole, con raffiche che potranno arrivare fino a 20km/h.

L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 65-85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1013hPa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, si prevede che il bel tempo continuerà anche nei prossimi giorni a Messina, con cielo sereno e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni improvvise.

In conclusione, Mercoledì 26 Giugno a Messina si prospetta una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature piacevoli. Le previsioni meteo indicano condizioni stabili e cielo sereno, perfette per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 26 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° Assenti 6.7 NO max 9.4 Maestrale 84 % 1010 hPa 5 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 8.3 NO max 11.6 Maestrale 80 % 1010 hPa 8 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 11.3 NO max 11.5 Maestrale 70 % 1011 hPa 11 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 14.5 NNO max 17.2 Maestrale 66 % 1012 hPa 14 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 16.4 NNO max 20.3 Maestrale 64 % 1012 hPa 17 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 15.3 NNO max 20.1 Maestrale 69 % 1012 hPa 20 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 12.3 NNO max 20.1 Maestrale 80 % 1013 hPa 23 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 11.1 NNO max 17.5 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:24

