Meteo Messina, le previsioni per domani giovedì 13 giugno

Le previsioni meteo per Giovedì 13 Giugno a Messina prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse e una leggera probabilità di piogge isolate. Nel pomeriggio, ci si aspetta un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero persistere fino alla sera. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere che potrebbero continuare fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 20-25°C, con un’umidità che oscillerà tra il 79% e il 90%.

Nel corso della mattina, le temperature percepite saranno piuttosto costanti, con valori intorno ai 22-24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25-30 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’84-88%.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge leggere che potrebbero portare accumuli fino a 0.79mm. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22-24°C, con un’umidità che potrebbe raggiungere il 77%.

In serata, le piogge leggere potrebbero continuare, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà ancora elevata, con un’umidità che potrebbe superare il 85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature gradevoli e un’umidità costantemente elevata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 13 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.4° perc. +22° Assenti 7 NNO max 8.4 Maestrale 88 % 1014 hPa 5 nubi sparse +22.5° perc. +23° Assenti 11.1 NO max 16.6 Maestrale 84 % 1015 hPa 8 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° prob. 20 % 19.4 N max 25.7 Tramontana 75 % 1015 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +22.4° prob. 36 % 10.8 N max 18.9 Tramontana 81 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.47 mm 12.2 NNO max 18.7 Maestrale 78 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.15 mm 13.6 NNO max 21.1 Maestrale 78 % 1016 hPa 20 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 51 % 12.6 N max 18.6 Tramontana 87 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.26 mm 13 NNO max 18.8 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:22

