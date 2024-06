Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 24 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 24 Giugno ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 46% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni e una velocità del vento che oscillerà tra i 5,9 e i 10,7 km/h.

Al risveglio, al mattino, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 49%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +24,7°C nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da Ovest con una velocità tra i 4,5 e i 16,4 km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 97%. Le temperature massime saranno di circa +27,3°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 27,6 km/h provenienti da Ovest. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 43-53%.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo nuvoloso e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-78%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C, mentre la velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 1,9 e i 10,7 km/h.

In conclusione, Agrigento si prepara a vivere una giornata con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con un leggero aumento nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento, in particolare durante le ore pomeridiane. Resta comunque importante monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Agrigento nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 24 Giugno a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 6.7 NNO max 7.6 Maestrale 57 % 1010 hPa 5 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 7.4 NNO max 9.4 Maestrale 53 % 1011 hPa 8 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° prob. 6 % 16.4 O max 18.9 Ponente 50 % 1012 hPa 11 nubi sparse +26.7° perc. +27° prob. 9 % 21.3 O max 24.7 Ponente 48 % 1012 hPa 14 cielo coperto +27.3° perc. +27.2° prob. 1 % 14.5 ONO max 17.3 Maestrale 43 % 1010 hPa 17 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° Assenti 16.1 O max 18.2 Ponente 51 % 1011 hPa 20 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 9 % 15.6 ONO max 20.9 Maestrale 58 % 1012 hPa 23 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 13 % 10.7 NO max 12 Maestrale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:30

