Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 10 giugno

Previsioni Meteo per Lunedì 10 Giugno a Agrigento

Le condizioni meteo a Agrigento per Lunedì 10 Giugno saranno caratterizzate da una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,5°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 20,4°C durante le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 14km/h.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature saranno in aumento, con valori che si aggireranno intorno ai 27-28°C. Il vento soffierà da sud-sud ovest con intensità variabile tra i 10km/h e i 14km/h.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una leggera crescita della copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature massime si manterranno sui 27-28°C, mentre la brezza leggera proveniente da sud-sud ovest sarà costante con velocità intorno ai 10km/h.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno alle 19:00. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 23°C. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da sud-est a est-sud-est e una velocità intorno ai 5km/h.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Agrigento si prevede un’alternanza di giornate soleggiate e parzialmente nuvolose, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 28°C durante il giorno e ai 22°C di notte. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e brezze che accompagneranno le giornate estive in arrivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 10 Giugno a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.5° perc. +21° Assenti 2.2 E max 3.7 Levante 50 % 1010 hPa 5 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 51 % 1011 hPa 8 cielo sereno +26.9° perc. +26.8° Assenti 10.6 SSO max 10 Libeccio 41 % 1012 hPa 11 cielo sereno +28.5° perc. +28.1° Assenti 13.1 SSO max 14 Libeccio 40 % 1011 hPa 14 cielo sereno +27.9° perc. +27.7° Assenti 12.7 SSO max 14.8 Libeccio 42 % 1010 hPa 17 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 5.5 S max 5.8 Ostro 46 % 1010 hPa 20 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 4.4 ESE max 4.6 Scirocco 54 % 1011 hPa 23 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° Assenti 7.6 E max 7.7 Levante 50 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:27

