Meta Catania nella storia, lo scudetto sbarca in Sicilia | VIDEO

C’è ancora tanta incredulità per il traguardo raggiunto. Per la prima volta, la Meta Catania è campione d’Italia di Calcio a 5. Il successo a Napoli per 4-6 vale il titolo. Una gioia immensa per il presidente Enrico Musumeci che raccoglie i frutti di programmazione e passione di una società cresciuta in maniera pazzesca anno dopo anno.

Nel video in alto si possono notare i festeggiamenti della squadra sulla nave in mezzo allo Stretto di ritorno Napoli. Lo scudetto, adesso lo possiamo dire nei fatti, è sbarcato in Sicilia.

