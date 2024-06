Il Messina ufficializza il rinnovo con Modica. Ora le novità societarie

StrettoWeb

“L’Acr Messina comunica che oggi è stato raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto con mister Giacomo Modica“. Con questa breve nota il Messina ufficializza il rinnovo con mister Modica, che lo stesso aveva annunciato in conferenza stampa qualche settimana fa. Perché poi la società non lo ha comunicato immediatamente? Per le condizioni di salute del Presidente Sciotto e per le successive trattative di cessione societaria.

Al termine della stagione, dopo l’immediata e annunciata iscrizione, sembrava poter essere una estate diversa e più tranquilla per il Messina. Niente di tutto questo. Dalle trattative in gran segreto, alle smentite su un incontro con Mannino, si è arrivati a confermare poi l’interesse di alcuni imprenditori, a cui ha fatto seguito il botta e risposta con Minore e un gruppo cinese, che ha portato a un nulla di fatto.

La situazione tuttavia è in divenire e nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti novità societarie. Sciotto rimane alla finestra e, pur avendo negli anni allontanato imprenditori che non lo hanno convinto, rimane sempre alla finestra, disponibile a dialogare o eventualmente cedere. E l’interesse intorno al club dello Stretto continua ad esserci.

