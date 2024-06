Messina Social City: pubblicato l’avviso per l’apertura delle iscrizioni agli asili nidi comunali 

StrettoWeb

L’Azienda speciale Messina Social City rende noto l’avvenuta pubblicazione del bando per le iscri-zoni al Servizio Asilo Nido Comunale per l’Anno Educativo 2024/2025. L’Avviso è rivolto ai nuovi iscritti e a coloro che, già iscritti nell’anno educativo 2023/2024, inten-dono riconfermare per la medesima struttura.

Il servizio insieme a quelli integrativi all’infanzia si inserisce nel “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” ed è aperto a tutti i bambini da zero a tre anni d’età, indipendentemente da nazionalità, religione o razza, per essere al servizio della comunità e chiamato a servire l’intero territorio comunale. L’anno educativo si considera dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno solare successivo e sarà sospeso durante i giorni festivi e durante il mese di agosto. Gli asili nido comunali saranno aperti dalle 7.30 alle 16 di ogni giorno lavorativo; l’orario di frequen-za è stabilito per tutti i nidi in modo uniforme dal lunedì al sabato e potrà essere previsto il prolun-gamento orario fino alle ore 18.

Gli utenti interessati potranno presentare la domanda di iscrizione eslusivamente online dalla mezzanotte del 12 giugno 2024 alle ore 23.59 del 23 giugno 2024.

Per accedere alla piattaforma on line sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Si-stema Pubblico di Identità Digitale), o CIE (Carta di Identità Elettronica) e collegarsi al seguente link: https://serviziscolastici.comune.messina.it/portalecittadino/login

