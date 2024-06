Messina, sit-in di protesta in difesa della Costituzione

StrettoWeb

A distanza di due anni dalle elezioni amministrative di Messina si sono schierati in una Comune Iniziativa rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi Sinistra e di +Europa insieme a CGIL ed ANPI, per manifestare contro il premierato e l’Autonomia differenziata. Vari gli interventi che si sono susseguiti alla presenza di numerosi cittadini di fronte alla Prefettura.

Interventi

Gli interventi sono stati tutti caratterizzati da toni forti contro “chi mediante un autentico ‘scambio’ ha imposto queste leggi, a partire dal Presidente del Consiglio e dalla Lega di Salvini, con un richiamo alla necessità che si possa costruire una alleanza organica delle opposizioni che, insieme a realtà associative e sociali, faccia emergere un fronte unito contro lo stravolgimento della Costituzione Democratica Repubblicana ed Antifascista”.

Sono intervenuti Palmira Mancuso per +Europa, Piero Patti per la CGIL, Alessandro Russo per il PD, Cristina Cannistrà per il M5S, Giuliana Flierter per AvS, lo storico Peppino Restivo e Giuseppe Martino per l’ANPI. Tutti gli intervenuti hanno auspicato che tale “momento di raccordo e di condivisione sia solo l’ inizio di un percorso che veda anche a Messina altre iniziative comuni a partire dai probabili referendum per l’abrogazione delle due leggi, per la Democrazia e per tutto il Meridione”.

