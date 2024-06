Messina, ripartono i lavori del porto di Tremestieri

StrettoWeb

“Oggi abbiamo consegnato alle Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. i lavori parziali inerenti alla progettazione e la costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri”, è quanto annuncia il sindaco di Messina, Federico Basile. “Un giorno importante rispetto al fatto che ripartono i lavori di un’opera strategica non solo per eliminare il traffico gommato in città”, rimarca Basile.

“Ci sono volute azioni di mediazione e di grande sinergia con una cabina di regia Ministeriale nella quale il Comune di Messina, il Ministero, la Regione Siciliana e l’Autorità di sistema Portuale hanno dialogato per trovare una soluzione definitiva”, conclude Basile.

