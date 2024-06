Messina, il Pon Metro raccontato con la mostra “GuardaME”

StrettoWeb

“InsieME si può Crescere”, un viaggio attraverso i progetti e gli Assi che hanno trasformato Messina in una Città più smart, più inclusiva, più sostenibile e più vicina ai suoi cittadini, è stato l’evento tenutosi nei giorni scorsi al PalaCultura “Antonello da Messina”. Un importante momento di condivisione e di confronto pubblico riguardo ai risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale di Messina, cui sono intervenuti il Sindaco, il Direttore generale e OI, gli Assessori che per delega e i rappresentanti delle Partecipate coinvolti nell’attuazione dei progetti, per raccontare con il supporto di video e immagini le varie tappe che ha percorso la Città di Messina con gli importanti traguardi raggiunti nella realizzazione di un cronoprogramma di progetti attraverso l’impiego delle risorse del PON Metro 2014-2020, dall’avvio sino alla chiusura del Programma.

Le parole di Basile

“Quello che abbiamo cercato di fare e che abbiamo realizzato grazie al PON Metro è stato immaginare la ‘Città del futuro’ e provare a realizzarla, e già ora ne stiamo vedendo i risultati. Abbiamo avuto delle idee e ci siamo impegnati tutti come una grande squadra per creare la Città che oggi vediamo e cercheremo di proseguire su questa strada offrendo nuove possibilità alla cittadinanza anche in futuro”, così il sindaco Federico Basile.

Le parole di Puccio

La soddisfazione espressa dal Primo cittadino ribadita anche dal direttore generale e OI del Comune di Messina Salvo Puccio che aggiunge: “l’evento è stato occasione per fare vedere da dove siamo partiti e dove siamo riusciti ad arrivare grazie ai fondi del PON Metro. Transizione digitale, transizione green e inclusione sociale sono stati i tre macro-temi su cui abbiamo lavorato con dedizione e impegno programmando i numerosi interventi che l’Amministrazione ha realizzato e messo a disposizione dei cittadini”.

La mostra

La presentazione dei risultati raggiunti dalla Città di Messina nell’ambito della programmazione del PON Metro 2014-2020 è stata arricchita dall’apertura di una mostra denominata “GuardaME, un’esposizione degli Assi e dei progetti al fine di offrire ai visitatori il racconto visivo degli esiti di quanto è stato realizzato. La mostra allestita, sempre al Palacultura, è visitabile sino al 4 luglio prossimo.

