Messina: palazzo Zanca apre le porte a Roberto Santillo

StrettoWeb

Oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 10, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, si terrà un incontro, aperto alla stampa e al pubblico, con la partecipazione di un ospite d’eccezione, Roberto Santillo. L’appuntamento, cui interverrà il sindaco Federico Basile per porgere i saluti istituzionali e presente l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata, è organizzato dall’Officina del Sole in collaborazione con il Comune di Messina, l’associazione Stretto Crea, Fumetteria Torre Nera e il festival Messinacon. All’incontro sono stati invitati a partecipare le alunne e gli alunni degli istituti scolastici cittadini per dare loro l’opportunità di incontrare una tra le figure più importanti della scena creativa internazionale nel mondo del comics.

Santillo, palermitano di nascita, vanta una lunga carriera in casa Disney e attualmente ricopre il ruolo di Direttore Creativo nel Global Publishing per The Walt Disney Company Italia. Sarà occasione per i partecipanti di conoscere attraverso la testimonianza di Santillo le caratteristiche del suo lavoro nell’ambito della leggendaria azienda Disney creatrice del fantastico e magico universo con il quale tutti noi siamo cresciuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.