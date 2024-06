Messina, Musolino: “a Palazzo Zanca è nata una nuova maggioranza con Sud chiama Nord, Pd e Ora Sicilia”

StrettoWeb

“Con l’approvazione del PUMS oggi pomeriggio è stata certificata la nascita di una nuova maggioranza d’aula. L’amministrazione Basile, che vantava ben 23 consiglieri comunali ai tempi della elezione del Sindaco, dopo essere scesa a 11, oggi pomeriggio ha riguadagnato la maggioranza grazie al voto favorevole di PD e Sicilia Ora. Aveva ragione quel famoso cantante quando diceva che certi amori non finiscono mai, e quello tra Cateno De Luca e il Pd è un vecchio amore che, tra scaramucce verbali e apparenti litigi, ha sempre consentito all’amministrazione di portare a casa i risultati che le servivano per andare avanti”, è quanto afferma Dafne Musolino, senatore di Italia Viva, già assessore comunali con le giunte di De Luca e Basile.

“Tra giustificazioni di fondi da recuperare (visto che quelli a disposizione l’amministrazione non li sa nemmeno spendere) e assicurazioni circa la natura programmatica e non attuativa del Piano ciò che resta dal dibattito nel consiglio comunale è la certezza che i consiglieri dell’area Basile, insieme ad alcune forze alleate, non si fanno alcuno scrupolo per le conseguenze che le loro decisioni hanno già causato agli operatori del commercio dell’area del centro di Messina.

Ma chi si occupa dei titolari delle attività che da mesi sopportano un costante calo di fatturato? Chi si preoccupa di quelle attività che hanno già dovuto chiudere? Quali rimedi o strumenti questa Amministrazione pensa di mettere in campo per il commercio locale? Questi sono i temi sui quali il Consiglio Comunale oggi avrebbe dovuto dibattere e trovare una soluzione, invece di approvare un piano che causerà ulteriori disagi e perdite di posti di lavoro con l’aiuto del Partito Democratico e Sicilia Ora“, rimarca Musolino.

“Esprimo il mio personale ringraziamento come cittadina messinese ai consiglieri Giovanni Caruso, Cosimo Oteri, Rosaria Di Ciuccio, Dario Carbone, Libero Gioveni, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti, Pasquale Currò, Rosaria D’Arrigo, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari per il voto contrario espresso alla fine del dibattito”, conclude Musolino.

