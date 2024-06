Messina, lavori di realizzazione di una condotta idrica sul viale Regina Margherita

StrettoWeb

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta idrica, posta sul viale Regina Margherita a Messina, nel tratto successivo alla fermata dell’autobus, in prossimità della via Ignatianum, fino all’incrocio con la via Torrente Trapani, per la corsia di marcia, percorrenza da nord verso sud, sono previsti provvedimenti viabili.

Pertanto dall’1 al 3 luglio, dalle ore 8 alle 18, vigeranno in quel tratto di strada il divieto di sosta con rimozione coatta, per la corsia di marcia, percorrenza da nord verso sud, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito viabile e pedonale.

