Messina, lavori alla condotta idrica al Quartiere Lombardo: “chiediamo comprensione ai cittadini”

StrettoWeb

“La città sta vivendo pienamente l’emergenza idrica che attanaglia la Sicilia in particolare e, nel contempo, sono in corso di realizzazione – proprio nel quartiere Lombardo – i lavori finanziati dal PNRR per la sostituzione della vecchia rete di distribuzione ai singoli condomini risalente al secolo scorso e che non assicura che tutta l’acqua immessa nelle tubazioni giunga agli utenti finali a causa di tantissime micro perdite”, è quanto scrive in una nota l’amministrazione comunale di Messina. “Siamo consapevoli del fatto che i lavori arrecano disagi agli abitanti della zona, ma è del tutto evidente che l’esigenza di lavorare con assiduità e celerità impone l’organizzazione dei cantieri in modo tale che operai e mezzi possano svolgere il proprio compito in modo efficiente. Di fronte a tutto ciò ed all’esigenza di assicurare una migliore distribuzione dell’acqua ai cittadini delle zone interessate del quartiere Lombardo, riteniamo che qualche sacrificio che attiene alla disponibilità di parcheggi per le auto possa essere compreso ed accettato, atteso anche che in queste settimane la città si sta già svuotando dei messinesi che si trasferiscono nelle case in provincia”, rimarca la nota.

“Chiediamo comprensione, quindi, ai nostri concittadini e collaborazione al Presidente Cacciotto perché voglia sostenere e supportare l’azione di AMAM e dell’Amministrazione comunale che dopo decenni di immobilismo sta intervenendo in un settore quale quello della limitazione delle perdite di acqua. Ricordiamo che Messina è al 54% di perdita della risorsa immessa in rete. Quanto, poi, alla circostanza che al quartiere Lombardo sarebbero necessarie le autobotti, teniamo a precisare che Amam è attenta alle segnalazioni dei cittadini e che qualora vi fosse la necessità è sempre disponibile ad intervenire tempestivamente verificandone la problematica. Per quel che riguarda la segnalazione di questa mattina del condominio segnalato dal Presidente Cacciotto si tiene a precisare che i tecnici sono prontamente intervenuti e che come già a lui chiarito si trattava di un problema privato interno al condominio“, sottolinea la nota.

“Anche in questo caso, auspichiamo che il Presidente Cacciotto, prima di diffondere messaggi allarmanti alla città, verifichi insieme a noi i problemi e ci aiuti ad affrontare questo particolare momento di criticità, chiarendo, al contempo, come sia possibile eseguire lavori (che lo stesso più volte ha elogiato) senza emettere ordinanze viabili che rendano gli spazi liberi di manovra”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.