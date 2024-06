Messina, parte l’isola pedonale di Torre Faro | Tutte le INFO ed i DETTAGLI

StrettoWeb

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 243 dello scorso 10 giugno relativa ai provvedimenti viabili a Torre Faro a Messina limitatamente al periodo 15 giugno – 15 settembre 2024, il servizio Mobilità Urbana del dipartimento Servizi Manutentivi ha adottato disposizioni viarie. Nello specifico l’ordinanza dirigenziale n. 778 di martedì 11 giugno prevede l’istituzione delle aree pedonali con durata limitata alla fascia oraria 18–02 di tutti i giorni nello spazio antistante alla Piazza Chiesa Madonna della Lettera, nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi.

Sosta a pagamento

E’ stata istituita inoltre la sosta a pagamento dalle ore 8 alle 24 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di marcia della via Senatore Francesco Arena stabilendo le seguente tariffe: tariffa oraria: 1,00 €; tariffa dalle 8 alle 16: 3,00 €; tariffa dalle 16 alle 24: 3,00 €; tariffa giornaliera (dalle 8 alle 24): 5,00 €; è stata disposta la sosta a pagamento dalle ore 8 alle 24 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di marcia del tratto della via Palazzo di lunghezza pari a 200 metri dall’intersezione con la via Circuito stabilendo le stesse suddette tariffe; ed è stata istituita infine la sosta riservata gratuita per i veicoli muniti di apposito contrassegno nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando.

Collocata la segnaletica verticale di area pedonale

Per tale ragione sono stati collocati la segnaletica verticale di area pedonale e di fine area pedonale nei punti precedentemente illustrati; i dissuasori di transito mobili muniti di catarifrangenti limitatamente alle zone interessate e al periodo di vigenza dell’area pedonale; istituire la direzione obbligatoria a destra dalle 18 alle 02 e le direzioni consentite destra e sinistra nelle altre fasce orarie alle intersezioni della via Cariddi con la via Palazzo e della via Rando con la via Torre e, quindi, collocare in corrispondenza il segnale verticale composito; istituire la direzione obbligatoria diritto dalle 18 alle 02 e le direzioni consentite diritto e destra nelle altre fasce orarie all’intersezione della via Torre con la via Fortino e, quindi, collocare il segnale verticale composito; istituire il divieto di sosta con zona rimozione (h 24) in entrambi i lati della via Barresi per agevolare il transito del bus-navetta dell’ATM spa e realizzare la zebratura sul lato ovest della via Lanterna all’intersezione con la via Barresi; collocare la segnaletica stradale verticale di sosta, ove consentita, riservata ai veicoli muniti di apposito contrassegno nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando; ricollocare permanentemente il segnale verticale di divieto di sosta 0-24 entrambi i lati con rimozione coatta in via Torre.

Ripristinare solo lungo il lato destro nel senso di marcia della via Senatore Francesco Arena, ove la sosta sia consentita e nel rispetto degli esistenti spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e nel rispetto dei varchi pedonali e dei passi carrabili esistenti regolarmente autorizzati, la segnaletica stradale orizzontale e collocare il segnale verticale di sosta a pagamento nella fascia oraria 8-24 di tutti i giorni con le tariffe precedentemente esposte; realizzare la segnaletica orizzontale per la regolamentazione permanente della circolazione veicolare in Largo Cavallaro; ripristinare nel tratto della via Palazzo compresa tra la via Circuito e la via Ribaud la segnaletica stradale orizzontale; ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale delle fermate bus-navetta della linea 38 “Torri Morandi”; rimuovere o adeguare la segnaletica orizzontale e verticale in contrasto con il presente provvedimento. Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente provvedimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.