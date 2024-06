Messina, l’incuria al Parco Aldo Moro a pochi giorni dall’inaugurazione | FOTO

StrettoWeb

“Sono passati solo 10 giorni dalla inaugurazione del Parco Aldo Moro.

Oggi si comprende con grande facilità che, intestato ad un grande Statista assassinato e morto, ne facesse in brevissimo tempo la stessa fine”, è quanto afferma Salvatore Totaro, già candidato sindaco di Messina. “Non voglio like al post piuttosto condivisioni per fare conoscere ai cittadini cosa si perpetua in questa città. Prosopopea ed annunci con fare gradasso ed inaugurazioni non si accompagnano a verità nientemeno a tutela del bene pubblico. Una città a scaccomatto dove la soluzione che va ad intraprendersi è costantemente peggiore del male. Nessuna saggezza nessuna lungimiranza nessuna autorevolezza che spinga a credere che si stia facendo bene dati gli scontati risultati raggiunti e preventivati . Una città che soffre e s’offre per ogni iniziativa che non miri ad affari ludici e gastronomici transeunti. Chi paga perché Pantalone è in mutande ormai?”, rimarca Totaro.

“Tutto il parco su cui si è srotolato il prato e le zone laterali non coperte sono ammantate e riempite da materiale di risulta ed inerti dove non permettono drenaggio e crescita di alcuna pianta. Ciò lo stesso che è accaduto nel posteggio di Paradiso con posa di massi e riempimento di tali materiali ed oggi si trova sotto sequestro per violazione di lavori. Verificate tutti e piangete i nostri soldi buttati valutando una giusta mandata a casa di tale Amministrazione fallimentare”, conclude Totaro.

