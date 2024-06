StrettoWeb

Continua il lavoro dei vigili del fuoco di Messina a Mazzarà Sant’Andrea per l’incendio che il 25 giugno si è propagato dalla vicina vegetazione alla discarica. Sul posto stanno operando due squadre, mezzi per il movimento terra utili per bonificare cumuli di rifiuti, un canadair e un elicottero EricksonS-64.

L'intervento dei Vigili del Fuoco durante l'incendio a Messina

