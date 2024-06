Messina, il dott. Santonocito da oggi direttore generale del Policlinico

StrettoWeb

Si è insediato formalmente da oggi alla guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito. Arrivata in mattinata la notifica del decreto di nomina. Un provvedimento che ufficializza l’incarico per i prossimi tre anni avviando una fase di programmazione e investimenti, sia in termini strutturali che sul piano delle risorse umane.

“Sono tante le priorità da affrontare – sottolinea il dott. Santonocito – che già in questi mesi di commissariamento abbiamo riscontrato e su cui stiamo lavorando. Ringrazio il presidente Schifani e l’assessore alla salute Giovanna Volo per la fiducia confermata e sono grato per la preziosa sinergia instaurata fin dal mio arrivo con la rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari. Assicuro che porrò il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo che questa azienda merita”.

